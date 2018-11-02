AÖF sınav tarihi ne zaman 2018 Açıköğretim üniversite AÖF vize sınav giriş yerleri açıklandı mı

AÖF sınav tarihi ne zaman? Açıköğretim üniversite AÖF vize sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2018 2019 eğitim öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihi belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? soruların yanıtları milyonlarca açıköğretim öğrencisi tarafından araştırılırken yakın zamanda sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor. Üniversite eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyen birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu bilgiye göre sınav hazırlıklarına yön verecek. AÖF sınavları güz dönemi, bu yıl kasım ve ocak olmak üzere gerçekleştirilecek iki sınav ile tamamlanmış olacak. Vize sınavından alacakları puana göre final sınavında yeterli bir puan almaya gayret gösterecek olan öğrenciler, bu sınavların tarihlerine göre hazırlıklarına başlayacak. AÖF sınavları ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden gelen son dakika açıklamaları star.com.tr'de.

Anadolu Üniversitesi 2018 ve 2019 yılları içerisinde sınav tarihleri, bilgilendirme sayfasında dikkat edilecek hususları açıkladı. AÖF ücretleri ödendikten sonra dersleri alan öğrenciler için güz-bahar dönemindeki yapılacak sınavlara dair resmi açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? VİZE NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek.

Güz dönemi vize sınavı 24 Kasım 2018 tarihinde başlıyor, 25 Kasım 2018 tarihinde sona eriyor.





Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.



Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.



Sınavlara girecek öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, dikkat edilmesi gereken durumları madde madde açıkladı. Üniversite öğrencileri, sınava girmeden önce maddeleri okuması üniversite tarafından zorunludur açıklaması yapıldı.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ



Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)



Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,



İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.



Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,



Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.



AÇIK ÖĞRETİM'DE GEÇER NOT VE SINAV GEÇME NOTLARI



AÖF öğrencilerinin bir dersten geçebilmesi yani o derste başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 35 almaları gerekmektedir. Öğrencilere vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre sene sonunda hem rakam hem de notların harf karşılıkları belirlenir.







SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti



77 – 83 AB 3,70 Geçti



71 – 76 BA 3,30 Geçti



66 – 70 BB 3,00 Geçti



61 – 65 BC 2,70 Geçti



56 – 60 CB 2,30 Geçti



50 – 55 CC 2,00 Geçti



46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti



40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti



33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti



0 – 32 FF 0,00 Kaldı