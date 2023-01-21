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Eğitim

AÖF sınavı kaç saat sürüyor? Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fatkültesi Güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılacak olan adaylar, AÖF sınavı kaç saat sürüyor? AÖF sınavı kaçta bitiyor?' sorularına cevap arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları saat 09.30 ve 14.00'da başlayacak olmak üzere 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki AÖF sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? AÖF sınavı kaç saat sürüyor? İşte AÖF sınav saatleri

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
AÖF sınavı kaç saat sürüyor? Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?
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AÖF sınav saatleri, hafta sonu yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 güz dönemi final oturumlarına katılacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Adaylara her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilecek. Buna göre Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? AÖF sınavı kaç saat sürüyor? İşte Açıköğretim Üniversitesi AÖF sınav süresi hakkında detaylar

AÖF SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi final sınavları, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF sınav saatleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.

Adayların belirlenen saatten önce sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

AÇIKÖĞRETİM (AÖF) SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi 1. dönem vize oturumlarına katılacak olan öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Her aday, farklı sayıda dersten sınava katıldığı için, ders sayısı yarım saat ile çarpılmak üzere AÖF sınav süresi belirlenecektir.

AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! Anadolu AÖF sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren AÖF Sınava Giriş Belgesini, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle edinebilecekler.

AÖF Sınavları değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

AÖF "Başarı Notu" hesaplanırken vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanını; Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

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