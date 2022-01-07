7 Ocak 2022 Cuma 17:03 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:03

AÖF sınav saatleri, hafta sonu yapılacak olan güz dönemi sonu final oturumlarına katılacak Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Son hazırlıklarını tmamlayan öğrenciler AÖF sınavlarının kaç saat sürdüğünü öğrenmek istiyor. Sınavlarda adaylara, her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilecek. Peki AÖF Sınavları kaçta bitiyor? AÖF sınavları kaç saat, kaç dakika sürüyor? İşte sınav süreleri

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AÖF sınavlarının güz dönemi final oturumları Cumartesi ve Pazar sabah gerçekleştirilecek.

Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.



AÖF SINAVLARI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, bu hafta sonu yapılacak olan sınavlara katılım sağlayacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz dönemi ara sınavına katılacak olan öğrenciler, için her derse 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAVLARI KAÇTA BITIYOR?

AÖF sınavlarına katılım sağlayacak. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlarda Öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak.

Sınav bitiş süresi ise ders başına yarım saat olmak üzere ders sayısına göre belirlenecek.

Adaylar, sınav günü sabah saat 09.15'ten sonra, öğleden sonra ise 13.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Açıköğretim sınavlarına katılacak olan adaylar sınava giriş belgelerinin yanı sıra yanlarında kalem ve silgi getirecekler.

Adaylar, sınav belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişebilecekler.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar AÖF not ortalamasına %70 etki edecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.