2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kalan derslerini vermek ve ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler Temmuz'un 3-7 tarihleri arasında yaz okuluna kayıt yaptırabilecekler. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu kayıtları başladı.

Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF Yaz Okulu kayıtları 3 Temmuz Pazartesi başlayıp 7 Temmuz Cuma günü 22.00'da sona erecek. AÖF yaz okulu sınav kayıtları için 5 günlük bir süre verilmiş olmakla birlikte sonrasında ders seçimine ve kayıt işlemine izin verilmeyecek.

AÖF yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir. Yaz okulu kayıtları için ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi yaparken öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Öğrenci, Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

* GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

* Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

* GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

Ancak, bir dersin tekrar seçilmesi halinde öğrencinin bu dönemde alacağı harf notu ve ders kredisi geçerli olacak önceki dönemde alınan harf notu ve ders kredisi dikkate alınmayacaktır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Açıköğretim 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği Dönem Öğretim ücretleri ders sayısına göre değişmektedir. İşte AÖF yaz okulu kayıt ücretleri

Ders Sayısı - Ücretlendirme

1 Ders ₺550,00

2 Ders ₺625,00

3 Ders ₺700,00

4 Ders ₺775,00

5 Ders ₺850,00

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07.07.2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir.

AÖF Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Başka yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci için ilgili birim yönetim kurulu, kurum dışı kontenjan belirleyebilir

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?