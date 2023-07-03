AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavları için kayıtlar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte zayıf olan derslerini vermek ve ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırabilecekler. Bahar dönemi sınavlarının çevrimiçi olması nedeniyle yaz okulu sınavlarının da online olup olmadığı merak ediliyor. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu kayıtları başladı. Dönem içinde bazı derslerden kalan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarıyla notlarını telafi etme şansı elde edecekler.

Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF Yaz Okulu kayıtları 3 Temmuz Pazartesi başlayıp 7 Temmuz Cuma günü 22.00'da sona erecek. AÖF yaz okulu sınav kayıtları için 5 günlük bir süre verilmiş olmakla birlikte sonrasında ders seçimine ve kayıt işlemine izin verilmeyecek.

2023 AÖF yaz okulu sınavı 19.08.2023 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK 2023?



AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULUNDA KAÇ DERS ALINIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse,

lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Başka yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci için ilgili birim yönetim kurulu, kurum dışı kontenjan belirleyebilir