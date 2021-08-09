9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:27

AÖL ek sınav ders seçimi ne zaman? sorusu, AÖL kayıt yenileme döneminin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. AÖL ek sınav ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre AÖL Ek Sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek. Peki AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL EK SINAV DERS SEÇİMİ VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL ek sınav ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ardından ek sınavlar Ağustos'un 16-20'si arasında online olarak yapılacak.

Açıköğretim Lisesi ğrencilerinin bugün başlayan AÖL ek sınav ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri kapsamında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan 'Öğrenci Girişi' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

* Sol tarafta yer alan 'Kayıt Yenileme / Ders Seçme' başlığı altında yer alan 'Ders Seçme İşlemleri' modülünü seçiniz.

Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

* Öncelikle Birinci Dönem ortak derslerinden başlamak üzere ders seçimi yapılacaktır.

Birinci dönem ortak dersleri seçildikten sonra İkinci Dönem ve sonraki dönemlerin ortak dersleri seçilecek bu şekilde ders seçme işlemine devam edilecektir.

* Oturum başlığı altında yer alan bilgilerde ilgili dersin hangi oturuma ait olduğu

gösterilmektedir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir.

* Birinci Döneme ait Birinci Oturumdan 8 den fazla dersiniz olması durumunda Birinci Dönemden

8 ders seçtikten sonra dönem atlayıp diğer derslerinizi İkinci Dönem dersleri arasından seçebilirsiniz.

AÖL DERS SEÇİMİ İÇİN TIKLAYIN



AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.

AÖL EK SINAV DUYURUSU

1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.

4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.