10 Ağustos 2021 Salı 15:12 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 15:12

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı ile ilgili Bilgilendirme Metni yayımladı. ATA AÖF 3 ders sınavının soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. 07.08.2021 Cumartesi günü uygulanan sınava katılan öğrenciler, ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı sonuçlarına Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişebilecekler. Peki ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapıldı. Tek bir oturumdan oluşan sınava 7.139 öğrenci online (çevrimiçi) olarak katıldı.

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene Mezuniyet 3 Ders Sınavı Soru ve Cevap Anahtarlarının yayımlanmasından 1 gün sonra sınav sonuçları açıklanmıştı. Bu kapsamda ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI NEDİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. (Final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları'na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.