AÖL giriş ekranı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? AÖL hesaplaması detaylarına haberimizde yer verdik. Açık Lise mezuniyet kredisi hesaplama robotu | AÖL diploma notu hesaplaması araştırılıyor. Peki 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? Binlerce açıktan lise bitirmek isteyen aday AÖL puan hesaplamasına ve sınav sonuçlarına gözlerini çevirdi. Açık Öğretim Lisesi sınavları 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk oturumu gerçekleştirilen "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Fakat MEB tarafından iş takvimi güncellemesi yapıldığı ve sistemde iş takviminin yer almadığı için sonuçların açıklanacağı tarih konusunda bir bilgi bulunmuyor. MEB yeni iş takvimini yayınladığında sonuç tarihi de belli olacak ve haberimizin içeriğinde yer alacak. Adaylara sınavda cevaplamaları için 150 dakika verilecek. İşte AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen detaylar en son gelişmeler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Fakat MEB tarafından iş takvimi güncellemesi yapıldığı ve sistemde iş takviminin yer almadığı için sonuçların açıklanacağı tarih konusunda bir bilgi bulunmuyor. MEB yeni iş takvimini yayınladığında sonuç tarihi de belli olacak ve haberimizin içeriğinde yer alacak.

Adaylara sınavda cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL DERS SEÇME İŞLEMİ

Yeni kayıt olan öğrenciler ve kayıt yenileyenler için ders seçmenin çok önemli kuralları vardır. Bu da ders seçerken; İlk önce ''öğrenci girişi''nizde bulunan ''zorunlu dersler'' sekmesinde bulunan derslere bakmanız gerekiyor. Ve ders seçim ekranınızda yazan derslere göz gezdirmelisiniz. Ders seçim ekranında dersleriniz ve numaralarıyla birlikte ''ortak'', ''alan (alanlı okuyacaklar için)'' ve ''seçmeli'' ibareleri bulunur. Öncelikle şunu aklınızda bulundurun. ''zorunlu dersler'' kısmında ders oldukça ders seçerken ''seçmeli'' ibareli dersleri görmezden gelin, sakın seçmeyin. Her dönem kayıt yenileyen öğrencilere sistem 30 kredilik ders seçme hakkı verir. Ve o dönem kaçıncı döneminizse, o ve alt numaralı dersler seçebilirsiniz. Yani örneğin 3. döneminizse 1-2 ve 3. dönem dersi seçebilirken, 4 ve yukarısı dersi seçemezsiniz. Her kayıt yenilemede döneminiz arttıkça ders seçebileceğiniz numara da artacaktır. Döneminize bakarken, ''AÖL'de okuduğu dönemi'' değil, ''Toplam dönemi'' dikkate almanız gerekiyor.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Açık lise diploma notunu hesaplamak için yapmanız gereken şeyi adımlar halinde aşağıda yer alıyor;

Önce başarılı olduğunuz derslerin geçme notunu (sınavdan aldığınız 45 üstü olan notunuzu) o dersin haftalık ders saat sayısı, yani kredisiyle çarpın. Örneğin: Matematik – 1 dersinden 70, Dil ve Anlatım – 1 dersinden 80, Türk Edebiyatı – 1 dersinden 85, Yabancı Dil – 1 dersinden 65 alarak geçtiğinizi varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey bu derslerin notlarını kredileri ile çarpmaktır.

Matematik – 1: 70 x 4 = 280

Dil ve Anlatım – 1: 80 x 2 = 160

Türk Edebiyatı – 1: 85 x 3 = 255

Yabancı Dil – 1: 65 x 2 = 130

İkinci adımda, bu çarpımları toplayın:

280 + 160 + 255 + 130 = 825

Üçüncü adımda derslerin kredi değerlerini toplayın:

4 + 2 + 3 + 2 = 1

Son adımda, notlar toplamını kredi toplamına bölün:

825 / 11 = 75

Diploma notunuz: 75

Peki bu notu OBP hesaplamada nasıl kullanacağız:

Bu notu OBP’ye çevirmek için 5 ile çarpın: 75 X 5 = 375

YGS – LYS’de yerleştirme puanınıza eklenecek OBP (Ortaöğretim Başarı Puanınızı) da artık kolayca bulabilirsiniz:

375 * 0,12 = 45 puan.

OBP’niz 375, YGS-LYS’ye eklenecek olan puanınız 45 olacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.