AÖL giriş ekranı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? AÖL giriş ekranı haberimizde yer alıyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? Açık lise AÖL sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. Dönem sınavları 8 Aralık’ta başladı. AÖL hesaplaması nasıl yapılır? Açık Lise mezuniyet kredisi hesaplama robotu | AÖL diploma notu hesaplaması araştırılıyor. Peki 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? Açıktan lise bitirmek isteyenler AÖL Açık Öğretim Lisesi sonuçları için gözlerini MEB son dakika açıklamasına çevirdi. Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyişin ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Fakat sonuçların yılbaşına kadara açıklanması bekleniyor. Sınavlarda; Her dersten 20 soru sorulmaktadır, her soru 4 seçeneklidir, her doğru cevabın değeri 5 puandır, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. Açık lise diploma notunu hesaplamak için yapmanız gereken şeyi adımlar halinde aşağıda yer alıyor; Önce başarılı olduğunuz derslerin geçme notunu (sınavdan aldığınız 45 üstü olan notunuzu) o dersin haftalık ders saat sayısı, yani kredisiyle çarpın. Örneğin: Matematik – 1 dersinden 70, Dil ve Anlatım – 1 dersinden 80, Türk Edebiyatı – 1 dersinden 85, Yabancı Dil – 1 dersinden 65 alarak geçtiğinizi varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey bu derslerin notlarını kredileri ile çarpmaktır.