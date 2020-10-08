08 Ekim 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:52

AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman? sorusunun yanıtı, tüm Açık Lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi'nin 2020-2021 Eğitim yılı takvimi belirlendi. Ders seçimi yapmak için 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihleri 2020 MEB tarafından bildirildi. Peki AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman? Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihleri 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrencilere, AÖL kayıt yenileme tarihleri bildirildi. Öğrencilerin, sınavlara girebilmeleri için AÖL kayıt yenileme son tarihe kadar ders seçimi yapmaları zorunludur.

AÖL KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN ?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başladı, AÖL kayıt yenileme son tarih 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kayıt yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar.

AÖL İLK KAYIT TARİHİLERİ

AÖL ilk kayıt işlemleri de 31 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihinde erişime açılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sonu sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Açık Öğretim lise öğrenci girişi (AÖL ders seçimi) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından

otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.