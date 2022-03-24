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Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Lisesi (AÖL) giriş sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilen sınavlar e-sınav olarak uygulandı. Sınavların tamamlanmasından sonra yapılacak olan değerlendirme aşaması sonrası AÖL sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖL giriş sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Mart 2022 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 12:19
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AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi bahar dönemi sınavları Mart ayının 1-10 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açık lise sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte, 2. dönem Açık Lise AÖL giriş sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2. dönem sınavlarının sonuçları MEB tarafından açıklandı. Sınava Katılan Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Açık lise öğrenci girişi yapılarak sorgulama sayfasından ulaşabilecek. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabilir.

AÖL GİRİŞ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÇIK LISE DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.

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