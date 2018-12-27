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AÖL sınav sonuçları açıklandı

Yılda üç dönem gerçekleştirilen AÖL sınavlarının 2018-2019 Öğretim Yılı 1. Dönem sınav sonuçları, Açık öğretim Lisesi tarafından erişime açıldı.

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Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve katılım sağladığı sınavın ardından AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ve öğrenci giriş ekranı
 
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesinin AÖL sınav sonuçları, öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. 
 

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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