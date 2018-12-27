AÖL sınav sonuçları açıklandı
Yılda üç dönem gerçekleştirilen AÖL sınavlarının 2018-2019 Öğretim Yılı 1. Dönem sınav sonuçları, Açık öğretim Lisesi tarafından erişime açıldı.
Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve katılım sağladığı sınavın ardından AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ve öğrenci giriş ekranı
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesinin AÖL sınav sonuçları, öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
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