AÖL sınav sonuçları açıklandı

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve katılım sağladığı sınavın ardından AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ve öğrenci giriş ekranı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesinin AÖL sınav sonuçları, öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek.