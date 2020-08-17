17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:27

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açık lise okuyan öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, AÖL 2. dönem sınav sonucu öğrenme ekranı ile öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler nihayet bugün sonuçlarını öğrenebilecek. Peki AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Açık lise 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos tarihinde yani bugün itibari ile açıklanacak. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek. 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2019-2020 eğitim öğretim yılında açıktan lise okuyan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AÖL 2. dönem sınavının sonucunu birçok aday merakla beklemekte. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak olan AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları için tarih geldi.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.