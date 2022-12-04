Arabuluculuk sınavı kaç dakika? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı saat kaçta bitiyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı 4 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başladı. Sınava giriş belgeleri de ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylar sınav saati ve süresiyle ilgili detayları merak ediyor.Buna göre Arabuluculuk sınavı kaç dakika sürecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı saat kaçta bitiyor? İşte sınav bitiş saati

ARABULUCULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta yapılacak olan Arabuluculuk sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav, tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?



Arabuluculuk sınavı 10.15'te başlayıp 11.45'te sona erecek.

ARABULUCULUK SINAVI KAÇ SORU?



Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavında adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adayların, sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, TC Kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

Fotoğraflı nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışm pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgesi olarak kabul edilecektir.

ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Adayların, testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için "Başarılı" ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için "Başarısız" ibaresi yer alacaktır.