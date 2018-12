Aralık ayı LGS örnek soruları ve cevapları nasıl MEB 2018 LGS örnek soruları çözümleri puan hesaplama

LGS sayısal sözel örnek soru kitapçığı yayılandı. LGS nedir 2019 sınav tarihi ne zaman? Aralık ayı LGS örnek soruları ve cevapları nasıl MEB 2018 LGS örnek soruları çözümleri yayınlandı mı? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı? LGS puan hesaplama nasıl yapılır sorularına yönelik araştırmalar sürüyor. MEB tarafından 1 Haziran'da yapılacak olar LGS ile ilgili üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Testte, sayısalda 35; sözel ise 30 olmak üzere toplam 65 soru yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı LGS soruları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve diğer LGS soruları öğrencilerin odak noktası oldu. Son dakika bilgisine göre LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı! Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek. MEB Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin üçüncü örnek soru kitapçığı son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında,üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi.

Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

LGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI NASIL?



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.



2019 LGS SINAV SORULARI CEVAPLARI NASIL?

Liseye Geçiş Sistemi olarak adlandırılan ortaokul 8. sınıftan sonra lise öğrenimi için okul tercih etme sistemiyle ilgili kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınlanarak kafalarda oluşan bazı soru ve merak konularına cevap getirdi. Liseye geçiş için nitelikli okulları tercih edecek olan öğrenciler bu tercihlerini gerçekleştirebilmeleri için sınava girmeleri gerekiyor. Bölgesinde sınavsız yerleştirilebileceği okullar dışında sınavla öğrenci alan nitelikli liselere kaydolmak isteyen öğrenciler LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sınavında ter dökecekler.

2018-2019 eğitim öğretim yılında en çok LGS konusu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sınav ve başvuru tarihini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.



Nitelikli okullara (Liseler) geçiş için girilmesi gereken sınav olan Liseye Geçiş Sistemi sınavına girilmesi gerekmektedir. Sınava girip başarılı öğrencilerin tercihlerini rahatlıkla yapacağı düşük puan alanların da gönlündeki okullar için zorlanacağı bir sınav olan LGS sınavında ilk adım başvuruların gerçekleştirilmesi olacaktır. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri belli olacak ve sınavda ter döken adaylar bir sonraki adımda tercihlerini yapıp sonuçları beklemeye koyulacaklar.

Milyonlarca öğrencinin gireceği 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” nam-ı diğer LGS’ye yönelik örnek sorular yayımladı. Yayımlanan LGS örnek sorular, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavında nasıl sorular çıkacağına dair öğrencilere, öğretmenlere ve velilere fikir veriyor. LGS sayısal örnek sorularda 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri sorusu yer alırken LGS sözel örnek sorularda 10 Türkçe, 5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 İngilizce sorusu yer alıyor.

MEB, LGS örnek sorularını yayımladı. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; “Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.

2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, lisede güzel bir okul kazanabilmek için sınava girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci kez LGS örnek soruları yayımlandı. Özel okullardan uzmanlar LGS örnek soruları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 LGS sınavı için geri sayım sürmeye devam ediyor. LGS örnek sorularının ikinci kez yayımlanmasının ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için daha önce örnek soru kitapçığı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, sözel ve sayısal olmak üzere ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı. 25 sözel, 25 sayısal olmak üzere toplam 50 soruya yer verilen kitapçıkta, grafik ağırlıklı sorular dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.



Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.



Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.



MEB, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS NE ZAMAN?



LGS örnek soruları ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi.



LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.

SAYISAL VE SÖZEL SORULAR



Sınavda öğrencilere sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri testlerinde toplam 40 soru için toplam 60 dakika süre verildi.







OKUL TÜRLERİNE GÖRE SINAV PUANI ORTALAMASI



Bu yıl ilki yapılan LGS sonuçlarına göre, liselere yerleşen öğrencilerin performansını içeren değerlendirme raporu hazırlandı. Raporda en düşük ortalamanın matematik testinde olduğu görüldü.



Soru sayısı 10 olan testlerde hesaplanan ortalama ham puanların T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 9,26 ortalama, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 9,72 ortalama olduğu, bu durumun öğrencilerin oldukça başarılı olduklarını gösterdiği belirtildi.



İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinde uygulanan Yabancı Dil testinde elde edilen 7,78 ortalama ham puanın öğrencilerin bu testte de görece yüksek başarı gösterdiğine işaret ettiği belirtildi.



Yerleşen öğrencilerin yüzde 83,97'si devlet okullarından, yüzde 16,03'ü ise özel okullardan mezun oldu. Devlet okullarından mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması 339,94; özel okullardan mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması ise 380,55 oldu.

LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?



Liseye Geçiş Sınavı LGS 2019 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre sınav 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Öte yandan; LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.



LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) NEDİR?



Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.



EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER



BU YIL GEÇİŞ MODELİ UYGULANACAK



Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi’nden (LGS) önce Bakanlık bu sene için bir geçiş modeli hazırladı. Geçiş modeli sadece 2017-2018 eğitim yılında uygulanacak ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Merkezi sınavla yerleştirilme yapılacak son sınav olan geçiş modelinde öğrencinin yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek.



MERKEZİ SINAV KALDIRILDI



Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan LGS’de ise merkezi sınav tamamen kaldırılacak. Sınavsız sistemde daha çok diploma notunu baz olacak olan Bakanlık, bu sistemde öğrencilerin sınava değil derslerine odaklanmasını planlıyor. Merkezi sınavla yerleştirmenin yapılmayacağı LGS modelinde Bakanlık, bölgelerin kendi sınavlarını yapmasını sağlayacak.



NOT ORTALAMASINA GÖRE YERLEŞTİRME



Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.



SORU HAVUZU DEVREYE GİRİYOR



Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru havuzu kullanılacak. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanan yüzbinlerce soru arasından rastgele seçilerek soru kitapçıkları hazırlanacak. Örneğin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü soru havuzundan bir soru seçerek test kitapçığına koyduğunda sistem otomatik olarak o soruyu havuzdan çıkaracak. Böylece Türkiye’nin hiçbir yerinde aynı soru bir daha kullanılamayacak. Ayrıca soru havuzundaki soruların her birinin zorluk derecesi de aynı olacak.





AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK



Sistem, testleri otomatik olarak okuyup puanını verirken, açık uçlu soruların cevaplarını öğrencilerin isimlerini gizleyerek iki öğretmene gönderecek. Bir öğretmen ne kadar öğrencisi varsa o kadar sınav sorusuna cevap verecek. Cevap anahtarında yanlış, az doğru, doğru şeklinde seçenekler olacak. İki öğretmen de aynı puanı verirse öğrencinin notu otomatik olarak sisteme geçiyor. Ancak iki öğretmen farklı cevap verirse üçüncü öğretmene kontrol ettirilecek. Üçüncü öğretmen hangisi ile eşleşirse o puan sisteme girecek. Veliler, bir hafta sonra çocuklarının aldığı puanı elektronik sistemde görebilecek. Özel okullardaki öğrencilerin sınav kağıtlarını da devlet okullarındaki öğretmenler okuyacak. Böylece özel okulda kopya verme, kayırma da ortadan kalkmış olacak.



KOPYA İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINDI



Aynı sınıfta sınava girecek olan öğrenciler için şıkların yerleri ve sorular da karıştırılacak. Sınava farklı okullardan öğretmenlere gözetmenlik yapacak. Sınav kitapçığının ön yüzünde test soruları olurken arka yüzünde açık uçlu sorular olacak. Sınav bittikten sonra öğretmen cevap kağıdını makinede tarayarak sisteme kaydedecek.



Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama

Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.

Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.



LGS ÖNÜMÜZDEKİ SENE UYGULANACAK



LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak.

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.

Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.

Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.

Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

*Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.



EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)



Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan bakanlıktır.



Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:



Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.



Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.



Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.



Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.



Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.



Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.



Yükseköğretim kurumlan dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.



Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.

Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.

Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

TEOG'UN YERİNE GELEN YENİ SİSTEMİN ADI



Yeni sistemi "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" olarak açıklayan Bakan Yılmaz, kısa adına ilişkin soruya, "Liseye Geçiş Sistemi" yanıtını verdi.



1 - TEOG yerine hangi sistem geldi?



‘Adrese Dayalı Yerleştirme Sistemi’ geldi. 1 milyon 200 bin öğrencinin yüzde 90’ı evinin bulunduğu yerdeki liseye yerleştirilecek. Yüzde 10’u da gireceği merkezi sınavın sonucuna göre okulunu seçecek.



2 - Yeni sistemin adı tam olarak nedir?



Milli Eğitim Bakanlığı, bu yeni yapıya ‘Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi’ adını verdi.



3- Sistem, sınav zorunluluğu getiriyor mu?



Sınava girmek isteğe bağlı. Veli isterse çocuğunu test şeklinde yapılacak bu merkezi sınava yönlendirir. Çocuk sınava girmezse mahallesindeki okula gider.



4 - Sınav ne zaman yapılacak?



Sınav, Haziran’da okullar kapanmadan yapılacak. Bir daha tekrar edelim: Sınav test şeklinde olacak.



5 - Sınavı kazanmayanlar tercihini nasıl yapacak?



Milli Eğitim’in, Mayıs’ta açıklayacağı eğitim bölgelerindeki 5 okul seçilecek. Tercihler internette yapılacak. Yerleştirme, Haziran’daki sınav sonrası olacak.







6 - Okul başarısı bu sistemde çok etkili olacak mı?



‘Adrese Dayalı Sistem’de okul başarısına göre yerleştirme yapılacak. Örneğin; bir okula 100 kişi başvurdu, o zaman okul başarı puanı dikkate alınacak.



7 - Hangi liselere sınavla girilecek?



Öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u aralarında proje okulların da yer aldığı devlete ait 600 eğitim kurumuna sınavla yerleşecek. Galatasaray, İstanbul, Kabataş, Çapa Fen Lisesi de bu 600 okul arasında olacak.



8 - Sınava giren öğrenci, kaç okul tercih edecek?



Sınava girenlerlerde okulun eve yakın olması şartı aranmayacak. 5 okul tercih edilecek. Puana göre bir yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan avantaj elde edecek.



9 - Sınavda kaç soru olacak? Açık uçlu soru var mı?



Sınav soruları çoktan seçmeli yani test olacak. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve tek oturumda yapılacak. 60 soruya 90 dakika verilecek.



10 - Özel okulların sınav hakkı olacak mı?



Özel okul isterse kendi sınavını yapabilecek. Ya da Milli Eğitim’in yaptığı merkezi sınavın sonucuna göre öğrenci alabilecek.



11 - Açıklanan bu sistemde değişiklikler olur mu?



Yeni sistem eğitimcilerin ve kurumların görüşü alınarak hazırlandı. Sınava 8 ay kaldı. Bu saatten sonra değişiklik yapılması pek mümkün değil.



12 - Başarı düzeyine göre sınıf ayrımı olacak mı?



Milli Eğitim, başarı düzeyine göre sınıf ayrımı ön görmedi. Çocuklar yetenek ve bilgi ayrımı yapılmadan aynı sınıfta birlikte okuyacaklar.



13 - Örnek sınav soruları yayınlanacak mı?



Milli Eğitim, önümüzdeki aylarda örnek sorular yayınlayacak. Sorular ortaokul müfredatından olacak. Ağırlıkta 8’inci sınıfta okunanlardan soru çıkacak.



14 - Bakanlık, yeni sistemle neyi amaçlıyor?



Amaç; çocukların oturdukları yerlerde okuması ve liseye sınavsız geçişin sağlanması. Merkezi sınav ise gelecek vaadeden çocuklara şans vermeyi hedefliyor.



15 - ‘Nitelikli okul’ ne demek?



Sınavla öğrenci alan, yabancı dilde eğitim veren (Örneğin; Robert Kolej) okullara, Anadolu ve fen liselerine böyle deniyor.