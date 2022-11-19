Arnavutluk'ta TMV'ye bağlı New York Tirana Üniversitesi yeni kampüsüne kavuştu

Törene, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

TMV Başkanı Birol Akgün, törendeki konuşmasında, bu kampüsün, Arnavutluk eğitim sistemine yatırım noktasında büyük bir katkı olduğunu söyledi.

Kampüsün bu şehir için yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirten Akgün, "Üniversitemizin başarılarından dolayı çok onurlu ve gururluyum." diye konuştu.

Pandemi koşullarındaki eğitim sürecine atıfta bulunan Akgün, "Şu an çok şükür bu güzel buluşmayı fiziki katılımla düzenlediğimiz gibi eğitime yüz yüze devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay da bu üniversitenin hem fiziksel hem de içerik olarak büyüdüğünü ifade etti.

Atay, "Bunun iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi, Arnavutluk büyümektedir. Büyümenin ana sebeplerinden birisi de Türk-Arnavutluk ilişkilerinin büyümesidir. Burada devam eden birçok yatırımımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından imzalanan anlaşmayla iki ülke arasında varılan stratejik ortaklığa da değinen Atay, "Bu ortaklığın eğitim alanındaki taleplerini karşılamalıyız çünkü bu çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Albana Tole ise TMV tarafından yönetilmesinin bu üniversiteye katma değer sağladığını söyledi.

Tole, "Bu kurum yıllar boyunca ülke ekonomisinin bazı en önemli alanlarına katkı sağlamıştır. Mühendislik, mimarlık, ekonomi, iş yönetimi, adalet, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar üretti. Onlar şu anda hem ülkede hem de yurt dışında mesleğini icra ediyor." dedi.

Öte yandan, New York Tirana Üniversitesi Rektörü Erkan Erdemir, üniversitenin lisans, yüksek lisans ve doktora alanında eğitim sunduğunu kaydetti.

Erdemir, "Özellikle İngilizce eğitim ve Amerikan kurum ve üniversiteleriyle ortak diploma sunmamız aracılığıyla Arnavutluk'taki üniversite eğitim sisteminin değerli bir parçası olduk." şeklinde konuştu.

Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Anuela Ristani ise eğitim alanında yatırım yapılan ve harcanan paradan daha değerli bir şey olmadığını dile getirdi.

Tiran-Elbasan otoyolunda bulunan kampüs, 3 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yeni 3 katlı bina, 600 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip.

2002'de kurulan New York Tirana Üniversitesi, Arnavutluk'ta ilk özel üniversite olma özelliği taşıyor.

Türkiye Maarif Vakfı 2018'de üniversiteyi bünyesine kattı.

New York Tirana Üniversitesinde halihazırda 16 ülkeden 700 öğrenci eğitim görüyor.