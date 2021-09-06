ATA AÖF 2. üniversite kayıtları için ön kayıt işlemleri Haziran ayında başlamıştı. ATA AÖF 2. üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar, kayıtların ne zamana kadar devam ettiğini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Peki ATA AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman? İşte ATA AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri 2021 ve grekli belgeler.
ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF kayıtları ile ilgili Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. Haziran ayında başlayan ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, Ekim ayına kadar devam edecek. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF kayıtları ne zaman 2021? İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite ön ve kesin kayıt tarihleri.
ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021
ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtlarI 01.06.2021 - 03.10.2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 31.08.2021 - 03.10.2021 tarihleri arasında yapılacak.
Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre ATA AÖF 2. üniversitede ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar.
ATA AÖF 2. KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?
Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.
Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.
Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.
ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?
İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE 4 YILLIK BÖLÜMLER
ATA AÖF 2. Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih programlarından oluşmaktadır.
ATA AÖF 2. Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans (2 yıllık) programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.