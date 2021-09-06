6 Eylül 2021 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:05

ATA AÖF 2. üniversite kayıtları için ön kayıt işlemleri Haziran ayında başlamıştı. ATA AÖF 2. üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar, kayıtların ne zamana kadar devam ettiğini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Peki ATA AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman? İşte ATA AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri 2021 ve grekli belgeler.

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF kayıtları ile ilgili Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. Haziran ayında başlayan ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, Ekim ayına kadar devam edecek. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF kayıtları ne zaman 2021? İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite ön ve kesin kayıt tarihleri.

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtlarI 01.06.2021 - 03.10.2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 31.08.2021 - 03.10.2021 tarihleri arasında yapılacak.

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre ATA AÖF 2. üniversitede ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar.

ATA AÖF 2. KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE 4 YILLIK BÖLÜMLER

ATA AÖF 2. Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih programlarından oluşmaktadır.

ATA AÖF 2. Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans (2 yıllık) programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.