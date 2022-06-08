ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF akademik takvim 2022

ATA AÖF bütünleme sınavı için araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Dönem sonu notlarında alttan kalan dersi olan öğrenciler, bütünleme sınavında telafi şansı elde edecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF akademik takvim 2022

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre AÖF bütünleme sınavları, Temmuz'un 2-3 tarihinde yapılacak. ATA AÖF Üç ders sınavı ise Ağustos'un 7'sinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA KIMLER GIREBILIR?

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin 6/ç bendinde yer alan "Bütünleme Sınavı:Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir...." hükmü gereğince Başarı notu CC ve üstü olan öğrenciler bu sınava giremezler. Girmeleri halinde söz konusu hüküm gereği aldıkları notlar geçersiz sayılacaktır.