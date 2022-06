ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavları Mayıs ayının 28-29 tarihlerinde yapıldı. Toplamda üç oturumda tamamlanan ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin bahar yarıyılı vize sınavlarının sonuçları sınavdan 5 gün sonra açıklanmıştı. Peki ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF 2021-2022 bahar dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin bahar yarıyılı vize sınavlarının sonuçları sınavdan 5 gün sonra açıklanmıştı.

Buna göre ATA AÖF final sınavı sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ATA AÖF öğrenci girişinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile sonuçları kolayca öğrenebilecek



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin bütünleme sınavları Temmuz ayının 2-3 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır.

ATA AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2022?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.