ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF sınav tarihleri 2020-2021

30 Kasım 2020 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:44

ATA AÖF sınav tarihleri 2020-2021 Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sınavları online olarak gerçekleştiriliyor. ATA AÖF'te kaydı bulunan binlerce öğrenci vize sınavlarına online olarak katılıyor. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan ATA AÖF vize sınavları 12 gün boyunca erişime açık olacak. Peki ATA AÖF sınav tarihleri 2020-2021 ne zaman? İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri açıklanmıştı.

Üniversiteden yayınlanan takvime göre 30 Kasım 11 Aralık tarihleri arasında yapılacak ara sınav, (vize) 4-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak yarı yıl (final) sınavları ile dönem sonunda 08-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavları da online gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR YARIYILI 2020-2021 SINAV TARİHLERİ

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU DEĞİŞTİ!

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada " (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir. " ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı. Buna göre online olarak gerçekleştirilecek ara sınavlar e-sınav üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavlara Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

* Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

* Sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişimine açık olacaktır.

* Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

* Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir.

ATA AÖF Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik dersleri 2020