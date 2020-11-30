30 Kasım 2020 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:29

ATA AÖF Tıbbi sekreterlik dersleri nelerdir? sorusunun yanıtı, Tıbbi sekreterlik bölümünde okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. ATA AÖF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci vize sınavlarına online olarak katılıyor. ATA AÖF Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik dersleri https://www.ataaof.edu.tr/ adresinde yer alıyor. Öğrenciler bugünden itibaren 12 gün boyunca vize sınavı için giriş yapabilecek. İşte ATA AÖF Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik dersleri 2020

ATA AÖF TIBBİ SEKRETERLİK VE DÖKÜMANTASYON DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1. SINIF I. YARIYIL DERSLERİ

İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ

HALKLA İLİŞKİLER

ÇALIŞMA İLKELERİ ve ETİK

TEMEL ANATOMİ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1

YABANCI DİL I

1. SINIF II. YARIYIL DERSLERİ

TIBBİ TERMİNOLOJİ

SÖZLÜ İLETİŞİM ve HİTABET

TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ

İLKYARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

DOSYALAMA ve ARŞİVLEME

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

YABANCI DİL II

2. SINIF III. YARIYIL DERSLERİ

HASTALIKLAR BİLGİSİ

TIBBİ KAYIT ve HASTANE OTOMASYONU

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I

YÖNETİM ve ORGANİZASYON

TIBBİ DOKÜMANTASYON

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I

TÜRK DİLİ I

2. SINIF IV. YARIYIL DERSLERİ

SAĞLIK EKONOMİSİNE GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II

YAZIŞMA TEKNİKLERİ

SAĞLIK HUKUKU

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II

TÜRK DİLİ II

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Erzurum Atatürk Üniversite ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

* Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

* Sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişimine açık olacaktır.

* Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

* Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir.