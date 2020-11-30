ATA AÖF Tıbbi sekreterlik dersleri nelerdir? sorusunun yanıtı, Tıbbi sekreterlik bölümünde okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. ATA AÖF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci vize sınavlarına online olarak katılıyor. ATA AÖF Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik dersleri https://www.ataaof.edu.tr/ adresinde yer alıyor. Öğrenciler bugünden itibaren 12 gün boyunca vize sınavı için giriş yapabilecek. İşte ATA AÖF Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik dersleri 2020
ATA AÖF TIBBİ SEKRETERLİK VE DÖKÜMANTASYON DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
1. SINIF I. YARIYIL DERSLERİ
İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ
HALKLA İLİŞKİLER
ÇALIŞMA İLKELERİ ve ETİK
TEMEL ANATOMİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1
YABANCI DİL I
1. SINIF II. YARIYIL DERSLERİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
SÖZLÜ İLETİŞİM ve HİTABET
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ
İLKYARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
DOSYALAMA ve ARŞİVLEME
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
YABANCI DİL II
2. SINIF III. YARIYIL DERSLERİ
HASTALIKLAR BİLGİSİ
TIBBİ KAYIT ve HASTANE OTOMASYONU
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I
YÖNETİM ve ORGANİZASYON
TIBBİ DOKÜMANTASYON
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
2. SINIF IV. YARIYIL DERSLERİ
SAĞLIK EKONOMİSİNE GİRİŞ
BİYOİSTATİSTİK
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
SAĞLIK HUKUKU
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Erzurum Atatürk Üniversite ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?
* Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
* Sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişimine açık olacaktır.
* Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.
* Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir.