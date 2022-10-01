ATA AÖF sınavsız 2. üniversite bölümleri nelerdir? ATA AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı

ATA AÖF ikinci üniversite başvuruları sona eriyor. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. Adaylar, ATA AÖF İkinci üniversite kapsamında lisans mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS bölümlerine kayıt yaptırabilirler. Peki ATA AÖF sınavsız 2. üniversite bölümleri nelerdir? İşte ATA AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı
ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 06.06.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 29.08.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında yapılacak.
İŞTE ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU EKRANI
Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre ATA AÖF 2. üniversitede ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar.
ATA AÖF İkinci üniversite kapsamında lisans (üniversitelerin dört yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans (üniversitelerin iki yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.
ATA AÖF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
ATA AÖF sınavsız 2. üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren bir fırsattır.
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
Grafik Sanatlar
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans (2 yıllık) programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler