ATA AÖF sınavsız 2. üniversite bölümleri nelerdir? ATA AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı

ATA AÖF ikinci üniversite başvuruları sona eriyor. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. Adaylar, ATA AÖF İkinci üniversite kapsamında lisans mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS bölümlerine kayıt yaptırabilirler. Peki ATA AÖF sınavsız 2. üniversite bölümleri nelerdir? İşte ATA AÖF ikinci üniversite başvuru ekranı

ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 06.06.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 29.08.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında yapılacak.

İŞTE ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU EKRANI

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre ATA AÖF 2. üniversitede ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar.

ATA AÖF İkinci üniversite kapsamında lisans (üniversitelerin dört yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans (üniversitelerin iki yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

ATA AÖF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

ATA AÖF sınavsız 2. üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren bir fırsattır.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Grafik Sanatlar

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans (2 yıllık) programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman 2022-2023?