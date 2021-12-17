AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

17 Aralık 2021 Cuma 16:31 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 16:31

AUZEF final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar uygulanacak olan sınavların sabah oturumları 09.30'da başlayacak olup 120 dakika sürecek. Öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecekler. Peki AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.' denildi.

AUZEF SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav Giriş Belgesi (bu belge, renkli veya siyah beyaz olabilir)

2. TC Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (muadili olarak aşağıdaki belgeler de kullanılabilir) - Pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) - Ehliyet / Sürücü Belgesi (T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı olan) - K.K.T.C. Kimlik Kartı - Askeri

kimlik belgesi (sadece görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler) - Evlilik Cüzdanı (fotoğraflı) - Mavi Kart (fotoğraflı) - Nüfus Müdürlüğü tarafından verilmiş geçici kimlik belgesi (fotoğraflı) - İÜ AUZEF Öğrenci Kimlik Kartı

SINAVA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

1. Sınava gireceğiniz binayı sınav gününden önce mutlaka görünüz.

2. Sınavlar Türkiye saatine göre gerçekleştirilmektedir; sınav saatinden 1 saat önce (kimlik kontrolü, güvenlik araması ve salona yerleştirme vb. işlemler için) sınav binası önünde hazır olunuz.

3. COVİD 19 salgını sebebi ile uygulanabilecek ek tedbirlere lütfen uyunuz (maske ve mesafe ve temizlik).

4. Sınav için yanınızda en az bir tane yumuşak uçlu siyah kurşun kalem ile iz bırakmadan silen bir silgi bulundurunuz. (Optik cevap kâğıtları mutlaka siyah kurşun kalem ile işaretlenmelidir)

5. Sınav oturumlarının ilk 30 dakikası ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkmak yasaktır. Lütfen bu sürelerde salonu terk etmeyiniz.

6. Sınav binalarına/salonlarına cep telefonu girmek yasaktır. Sınav esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilir.

7. KKTC'de sınav oturumları Türkiye saatine uygun olarak başlayacaktır, öğrencilerin Türkiye saatine göre sınav binasında hazır bulunması gerekmektedir.

8. Kıtalarda bulunan er/erbaşlar dışında resmi kıyafet ile sınava girilemez.

9. Sınavlarda bilmediğiniz soruları boş bırakınız. Açık öğretimde programları değerlendirmesinde yanlış cevaplar toplam puanı eksiltir. (4 yanlış 1 doğruyu götürür) Uzaktan öğretim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

10. Tüm öğrencilerin COVİD durumu HES kodu ile sorgulanmaktadır. Hasta ve Temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.

11. Sınav binasına maske ile gelmeniz gerekmektedir.

AUZEF sınavı kaç dakika, kaçta bitiyor?

1. Öğrenciler cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinası, kamera, ses ve görüntü kayıt cihazı, telsiz vb. çağrı cihazı, akıllı kol saati ve benzeri iletişim araçları ile sınavlara kesinlikle giremez.

2. Tablet, dizüstü bilgisayar vb. cihazlar ile sınava girilemez.

3. Oturumlardaki derslerle ilişkili olabilecek hiçbir kitap, defter ve yazılı not ile sınava girilemez.

4. Ruhsatlı/ruhsatsız ateşli silahlar ile sınava girilemez.

5. Engelli/özel durumlu öğrenciler, işitme cihazı, şeker ölçüm cihazı, insülin iğnesi, konuşma cihazı, katater, oksijen tüpü, protez, trakeostomi kanülü ve organ yetmezliği sebebiyle kullanmak zorunda oldukları diğer aparatlar ve bu hastalıklar için gerekli olan ilaçlar ile sınava girebilir.

6. Hükümlü öğrenciler elektronik kelepçe ile sınava girebilir.

7. Hesap makinası kullanımına izin verilen dersler için öğrenciler yanlarında uygun bir hesap makinası bulundurmalıdır (Hesap makinası gereken dersler Sınav Giriş Belgesinde belirtilmiştir). Ancak alfabetik tuş takımı bulunan hesap makinaları ve Databank ile sınava girilemez