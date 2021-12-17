17 Aralık 2021 Cuma 16:30 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 16:30

AUZEF sınavları kaç saat sürüyor? sorusunun cevabı, hafta sonu yapılacak olan sınavlara katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavlar 4 oturumda gerçekleştirilecek olup, öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Buna göre AUZEF sınavı kaç dakika, kaçta bitiyor? AUZEF sınavları kaç saat sürüyor? İşte detaylı bilgi

AUZEF SINAVLARI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

AUZEF final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. AUZEF sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınavın ne kadar süreceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Cumartesi ve Pazar uygulanacak olan AUZEF sınavların sabah oturumları 09.30'da başlayacak olup 4 dersten sorumlu olan öğrencilere 120 dakika süre verilecek. İşte AUZEF sınav süresi

AUZEF SINAVI KAÇTA BAŞLAYIP SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği AUZEF Sınavları, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir.

AUZEF sınavları geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021

Sabah oturumları : Saat 09:30

Öğleden sonraki oturumlar Saat : 14:00

Her Ders İçin Sınav Süresi 30 dakika olacak. 5 dersten sorumlu olan öğrenci 150 dakika, 4 dersten sorumlu öğrencilere ise 120 dakika süre verilecek. Ders sayısı ile sınav süresi olan 30 dakika çarpıldığında sınav bitiş saatini hesaplayabilirsiniz.

Öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecekler.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

SINAV PUANLARININ HESAPLANMASI VE NOTLARIN İLANI



Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.