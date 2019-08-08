AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF 2019 sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF 2019 sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından heyecanla beklenen AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı. 2019 Yılı İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim hayatına açık öğretim ve uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden öğrenciler sonuçlarını üniversitenin ‘aksis.istanbul.edu.tr’ adresinden AKSİS girişi ile öğrenilecekler.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına açıköğretim öğrencileri http://acikogretim.istanbul.edu.tr adresinden, uzaktan öğretim öğrencileri http://ue.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek.