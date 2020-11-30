AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

30 Kasım 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:33

AUZEF sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? sorusu 29 Kasım'da AUZEF sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav sonucunu merak eden öğrenciler, İstanbul Üniversitesi tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. AUZEF sınav sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar..

AUZEF SINAV SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

AUZEF sınav Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin https://aos.istanbul.edu.tr/ sayfası üzerinden erişime açılacak. Aksis kullanıcı adı ve parolasını giren adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları, internet üzerinden sorgulanabilecek. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçları açıklayan AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

AUZEF'in diğer sınavları ise şu tarihlerde gerçekleşecek;

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.