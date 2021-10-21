Bakan Özer: Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:54

Mamuşa'da belediyeden önce Anadolu İlkokuluna giden Özer için burada davul zurna eşliğinde Türkiye ve Kosova bayraklarıyla karşılama töreni düzenlendi.

Törene, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, KDTP milletvekilleri, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, buradaki konuşmasında, bu okulun Mamuşa'da Türk varlığının bir nişanesi olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak bu halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Özer, "Mamuşa'ya biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızın altyapısından öğretmenlerimizin eğitimine kadar ihtiyaç duyduğu malzemelere, eğitim materyallerine kadar her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türklerin buradaki varlığının iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma köprülerinin temelini oluşturduğunun altını çizen Özer, "Biz bugün kendimizi yabancı topraklarda bir misafir olarak görmüyoruz. Biz kendimizi, kardeşlerimizi ziyarete gelmiş olarak görüyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan bizi 500 yıl öncesine götürüyor. Onların bakışlarında ortak tarihimizi ve kültürümüzü görüyoruz." dedi.

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da "Anavatanımızın en fazla da eğitime 30 yıldır vermiş olduğu destek, bugün meyvelerini aldı, almaya da devam ediyoruz. Siz çocuklara yapılan her tür destek bizim geleceğimizdir. Anavatanımız bu geleceğimize katkı sunmaktan asla çekinmedi, vazgeçmedi, ısrarla da devam edeceğinden hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Mamuşalıların kendilerini Tokat'tan gelme olarak gördüklerini belirterek, Kosova Türk toplumunun yanında olmalarından dolayı Türkiye ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan Özer, öğrencilere çanta hediye etti.

Okul ziyaretinin ardından Özer, Mamuşa Belediyesine geçerek, belediye başkanı ve diğer temsilcilerle görüştü.

Özer sabah saatlerinde başkent Priştine'de bulunan Sultan Murat Türbesine de ziyarette bulundu. Özer, beraberindeki heyetle birlikte dua ederek türbedeki ziyaretçi defterini imzaladı.