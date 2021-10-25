Bakan Özer ''ilk'' diye paylaştı! 4 milyon öğrenci katılacak

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 13:39

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi sağlanacak.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." dedi

Buna göre, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması yarın yapılacak.

11 ve 12. sınıf öğrencilerine ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.