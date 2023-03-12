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Eğitim

Bakan Özer: LGS kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

AA12 Mart 2023 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Bakan Özer: LGS kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz
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Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

  • Milli Eğitim Bakanı Özer
  • Liselere Geçiş Sistemi
  • sınav tarihi

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