Bakan Özer: Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, geçen yıl konulan hedeflerin tamamının yıl sonu gelmeden tamamlandığı ve 2023'e ilişkin hedefler için çıtayı yükselterek çalışmalara başlandığı ifade edildi.

MEB tarafından eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalite odaklı eğitimin kitleselleşmesi, evrenselleşmesi amacıyla başlatılan seferberliğin bu yıl da tüm hızıyla devam edeceği aktarıldı.

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın geleceği için, eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara getirmek için durmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.

Geçen yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 1000'i İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması için yola çıktıklarını ve 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduklarını hatırlatan Bakan Özer, "Böylece hedeflediğimiz kapasitenin iki katına ulaştık. 2023'te ise 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta okullaşma oranını yüzde 38'den yüzde 70'e ve 5 yaşta okullaşma oranını ise yüzde 99'dan yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

- TÜM KADEMELERDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99 VE ÜZERİNE ÇIKACAK



Bakan Özer, 2022'de eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranları yüzde 95'in üzerinde olduğu için bu dönemde okul öncesi ve ortaöğretim kademelerine odaklandık. Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi ve böylece tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ilk kez yüzde 95'in üzerine çıktı. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda erken uyarı ve takip sistemi sayesinde tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

- ÇIRAK VE KALFA SAYISI 1 MİLYON 500 BİN OLACAK



Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydeden Özer, gelecek yıl için bu sayıyı 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını, 2023'te bu sayıyı 200 milyona çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

- KAPALI TÜM KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILACAK



Bakan Özer, aktif kullanılmayan köy okullarını yeniden açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürmeye başladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda 2 bin 200 köy yaşam merkezinin açıldığını belirtti. Bu binaların ihtiyaç doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülerek, aktif eğitim birimleri olarak kullanılmasının sağlandığını anlatan Özer, böylece farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim almasının sağlandığını aktardı.

Mahmut Özer, 2023'te kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

- YAZ OKULU UYGULAMASI DEVAM EDECEK



Yaz Okulu projesi kapsamında resmi okullar bünyesinde bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere ilk kez 4 farklı alanda yaz okulu açtıklarını ve bundan yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz olarak yararlandığını anımsatan Özer, 2023'te uygulamaya devam edileceğini, ayrıca sömestir tatilinde de öğrencilerin bu eğitimden ücretsiz yararlanabileceklerini anlattı.

Özer, öğrencilerin madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü bağımlılığa yönelik farkındalıklarını artırmak için tüm eğitim kademelerinde 8 milyon 70 bin öğrenci, 193 bin öğretmen ve 1 milyon 705 bin veli olmak üzere 10 milyon kişiye rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, "2023'te, bağımlılıkla mücadele kapsamında ayrıntılı bir programı İçişleri Bakanlığımız ile birlikte hazırlayarak pedagojilerine uygun olarak 19,1 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen ve 5 milyon velinin bu eğitimlere katılımını sağlayacağız." bilgisini paylaştı.

- "İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLECEK ÖDS, TÜM SINIFLARA HİTAP EDECEK"



Yardımcı kaynaklara ilave olarak öğrencilerin bireysel öğrenme sürecine destek olmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin birlikte kullandıkları Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin (ÖDS) oluşturulduğunu hatırlatan Özer, "Platform, öğrencilerin farklı alanlardaki öğrenme eksiklerini belirleyerek bu eksiklikleri giderecek doğru materyallere yönlendirme sağlıyor. Bu nedenle ÖDS'nin içeriği 2023'te daha da zenginleştirilecek ve tüm sınıfları kapsayacak şekilde genişleyecek." ifadesini kullandı.

- 5 MİLYON ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ YEMEK İMKANINDAN FAYDALANACAK



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022'nin başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığını, özellikle okul öncesindeki öğrencilere öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardıklarını bildirdi.

Özer, bu yılın sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacaklarını, böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflediklerini aktardı.

- KİTAP SAYISI 150 MİLYON OLACAK



"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi ile 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edilerek tüm okulların kütüphaneye kavuşturulduğunu anımsatan Özer, okul kütüphanelerindeki kitap sayısının 28 milyondan 110 milyona yükseltildiğini, 2023'te okullardaki kitap sayısını 150 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

- TÜM LİSELERİN İMKANLARI İYİLEŞTİRİLECEK



Özer, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılmasına yönelik uygulanan projelerin 2023'te de devam edeceğini, "Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında liselerin tamamının imkanlarının iyileştirileceğini belirtti.

Bakan Özer, 2022'nin ilk 11 ayında meslek liselerinde üretilen döner sermaye gelirinin 2 milyar liraya yükseldiğini, 2023'te bu gelirin 3 milyar liraya yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Geçen yıl 8 bin 300 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili sağlandığını, bu ürünlerin 162'sinin ticarileştirildiğini ifade eden Özer, 2023'te 10 bin ürünün tescilinin alınması ve en az yüzde 5'inin ticarileştirilmesini planladıklarını bildirdi.

- HALK EĞİTİM KURSLARINDAN 15 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK



Hayat boyu öğrenme kapsamında 2022'de halk eğitim merkezlerinden toplam 13 milyon 386 bin vatandaşın yararlandığına dikkati çeken Özer, hedeflerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023'te halk eğitim merkezlerinden 15 milyon vatandaşın yararlanması sağlanacak. Ayrıca, halk eğitim merkezlerindeki tüm kurs içeriklerinin istihdamı destekleyecek şekilde güncellenmesi ve dijital bir platforma aktarılması (HEMBA: Halk Eğitim Merkezi Bilişim Ağı) sağlanacak. Dijital platform oluşturulduktan sonra bu kurslar yurt dışındaki vatandaşlarımızın kullanımına açılacak."

- AİLE OKULU PROJESİ'NDEN 2,5 MİLYON AİLE YARARLANACAK



Özer, Türk aile yapısının desteklenmesi için başlatılan ve 1 milyon 110 bin ailenin yararlandığı Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimlerden, bu yıl 2,5 milyon ailenin yararlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandığına işaret eden Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Şartları taşıyan ve eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'i sınav başvurularını gerçekleştirdi. Sınav başvurusu yapan öğretmenlerimizin de yüzde 99'u sınava katıldı. Sınav sonucunda 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen, 66 bin 679 uzman öğretmenimiz de başöğretmen olma hakkını kazandı. 2023'te yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor."

- TÜM İLÇELERE ENGELLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ



18 yaş üzeri engelli vatandaşlara sürekli eğitim desteği sağlamak üzere ilk kez engelli halk eğitim merkezleri kurulduğunu, erişimi kolaylaştırmak amacıyla engelli vatandaşların ve ebeveynlerin bu merkezlere ulaşımlarının ücretsiz gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, 81 ilde kurulan merkezlerin 2023'te tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Bakan Özer, özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve yetenekli öğrencilerin potansiyellerini artırmak amacıyla geçen yıl sayısı 375'e çıkarılan Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM), 2023'te tüm ilçelerde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Mahmut Özer, 286 olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) sayısını da bu yıl 300'e çıkaracaklarını belirtti.

- TÜM OKULLAR ÇEVRE DOSTU OLACAK



Özer, öğrencilerin yaşayarak çevre bilinci edinmelerini sağlamak için Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her ilçede en az bir okul olmak üzere 1.000 çevre dostu okul oluşturuldu. Bu kapsamda 1325 sıfır atık kütüphanesi kuruldu. 2023'te ise tüm okulların çevre dostu olması sağlanacak. Ayrıca, 2023'te okullarda enerji tasarrufunu sağlamak için en fazla enerji tüketen 1.000 okula toplam 60 MW'lık üretim gerçekleştirecek çatı üstü GES kurulacak."