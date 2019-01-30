Bakan Selçuk: Girişim söz konusuysa gereği yapılır

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından “Eğitim ve Etik” temasıyla Antalya’daki bir otelde düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun açılışının ardından star.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, özel öğretim kurslarının yasal olarak kaldırılması sonrasında yaşanabilecek istismarlara karşı veli ve öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu.

İSTİSMARCILARA KARŞI VELİ VE ÖĞRENCİLERE UYARI

Öğrencilerin sınav sürecine ilişkin her türlü ihtiyacının karşılanması konusunda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Millî Eğitim Bakanı Selçuk, “Bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek bazı aksaklıklar konusunda velilerimizin dikkatli olmasında yarar var. Çünkü özellikle kursların yasal olarak kaldırılması sonucunda bir şekilde bunun istismarı söz konusu olabilir. Bu işin kesinlikle izleme ve değerlendirme çalışmaları, takibi dahil olmak üzere biz, öğrencilerimizin sınav sürecine ilişkin her türlü ihtiyacını karşılama konusunda tüm tedbirlerimizi aldık.” sözlerini kullandı.

Bunun bir sınav meselesi olarak değil, öğretim sisteminin iyileştirilmesinin bir parçası olarak değerlendirildiğini söyleyen Selçuk, “Bizim yerine koyacağımız anlayış, yaklaşım ve uygulama Türk eğitimin sisteminin iyileştirilmesine yönelik çok daha kapsamlı bir çerçeveye sahip.” dedi.

Bazı adlar altında çeşitli kuruluşların öğrencileri yine kurslara davet edebileceği noktasında bir uyarıda bulunan Bakan Selçuk, “Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bütün ilgili tarafları çok açık ve net olarak bu bilgilendirmeye davet ediyoruz.” çağrısını yaptı.

“HEMEN HAFTAYA UYGULANABİLECEK BİR YETKİNLİKTE”

Destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamını genişleterek yeni bir model ortaya koyacak çalışmanın şubat ayı sonunda tanıtılacağını aktaran Bakan Selçuk, “Yeni çalışma sadece online değil, yüz yüze metodolojinin de dönüştürülmesini ve zenginleştirilmesini içeriyor.” diye konuştu.

Söz konusu çalışma ile öğrencilerin hangi kaynaklardan ne şekilde bütün ihtiyaçlarını gidereceğine ilişkin çok net ve aşama aşama bir proje ortaya konulacağını anlatan Selçuk, “Biz bunun simülasyonlarını da yaptık. Özellikle endüstri mühendislerinin içerisinde olduğu bir tasarım söz konusu oldu. Bunun hem dijital hem yüz yüze hem video kaynak desteği çalışma altyapısı var hem de yazılımla çocuğun bireysel olarak desteklenmesi, aile rehberliği söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin birebir belirlendiği ve buna göre de yönlendirme imkânının söz konusu olduğu çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Millî Eğitim Bakanı Selçuk, “Bu hemen haftaya uygulanabilecek bir yetkinlikte. O açıdan da hayata geçmesiyle ilgili herhangi bir endişemiz yok.” dedi.

“İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASIYLA İLGİLİ BİR SORUNUMUZ ASLA OLAMAZ”

Temel liselerin 9’uncu sınıfında yaklaşık 10 bin kadar öğrenci olduğunu hatırlatan Selçuk, “10 bin öğrenciyi 18 milyon öğrencisi olan bir sistemin zaten bir şekilde bir çözüme ulaştırması ve bunların ihtiyacını karşılamasıyla ilgili bizim sorunumuz asla olmaz.” sözlerini kullandı.

Öğrencilerin başka okullara geçiş seçeneklerinin her birinin mevzuatta bir karşılığının bulunduğuna dikkat çekerek bu noktada bir sorun yaşanmayacağının altını çizen Bakan Selçuk, orta vadede sınavla öğrenci alan okulların sayısının azaltılmasının vizyon belgesinin amaçları arasında yer aldığını anımsatarak, “Burada Türk eğitim sisteminin sorunları halledilsin diye temel lisenin kaldırılması işleminden söz etmiyoruz. Bunu çok net ifade ettim. Bu, '4 sene sonra bu okullar kapanacaktır' biçiminde yıllardır belirlenen kanuni muhtevadan dolayı yapılan bir şey.” diye konuştu.

Bu süreçte okula uygun olan binaların dönüştüğünü hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Uygun olmayan binalar, diyelim ki bir apartmanın ara katında bir okulun devam etmesini istiyor muyuz? İstemiyoruz. Dolayısıyla bu bir anlamda arızi, sıra dışı bir dönemdeki ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir. Onun da zaten geçici bir tedbir olduğu açık.” değerlendirmesinde bulundu.

“KPSS GİBİ KURSLAR BU KAPSAMDA YER ALMIYOR”

Temel lisede çalışan öğretmenlerin durumuna ilişkin “Türkiye’de temel liselerin önemli bir kısmı okula dönüşüyor, zaten orada çalışacaklar.” diyen Bakan Selçuk, konuyla ilgili konuşmasını, “Türkiye'de özel öğretim anlamında sürekli yeni özel okullar açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var, zaten orada çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığının yıl içerisinde öğretmen alımı var, oraya başvurabilirler.” diye sürdürdü.

Bu gibi çok sayıda seçenek bulunduğunu anlatan Selçuk, “Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarında sadece Bakanlığın öğretmenleri değil de bunun dışındaki kaynaklardan öğretmenlerin de çalışabilmesi belirli standartlar dahilinde mümkün olabilecek.” ifadelerini kullandı.

KPSS gibi kursların bu kapsamda yer almadığını söyleyen Bakan Selçuk, özel okula dönüşemeyen temel liselerdeki öğrenciler için devlet okulları ve özel okullar imkânlarının bulunduğunu belirterek, “Bununla ilgili öğrenci akış şemaları konusunu çalıştık. Öğrencilerin ne kadarı nerede, ne şekilde yönlendirilebilir veya tercih analizi ne olabilir konusundaki tahminlerimiz var. Bununla ilgili milli eğitim müdürleriyle de bir çalışma yaptık.” bilgisini paylaştı.

“ÜCRETSİZ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Okullarda destek kursları olup olmayacağına ilişkin “devlet okullarında destek kurslarının ücretsiz olarak verildiğini” söyleyen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durumun yine ücretsiz olarak devam edeceğini ifade ederek, “Yapılan işin kapsamının ve kalitesinin iyileştirilmesi yönünde bir çalışma yapıyoruz. Bir öğrencinin kurs ihtiyacını, Türkiye'nin en birikimli öğretmenleriyle, en iyi kaynaklarıyla ve altyapısıyla Milli Eğitim Bakanlığı gidermekte ve bunu yapmaya devam edecek.” dedi.

Yeni açılacak özel okulların standartlarının belirli bir düzeyle ele alınmasıyla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü de bildiren Bakan Selçuk, kapanan okul sayısı ya da sıkıntılı okulları çok iyi bildiklerini aktararak, “Türkiye'nin diğer sektörler, yani eğitim sektörleri dışındaki ekonomik durumları, oradaki şirketlerin açılıp kapanması, genel bağlam içerisinde bakıyoruz. O sebeple eğitim sisteminde özel okullar açısından şu anda çok büyük bir sıkıntımız yok.” diye konuştu.