Bakan Selçuk: İlçelerde 'Öğretmen Destek Noktaları' kurucağız MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına erişim sorununu ortadan kaldırmak üzere Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' kurulacağını söyledi. Selçuk, 'Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız' dedi.