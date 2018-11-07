Bakan Selçuk: Özel öğretimde teşvik uygulaması kademeli olarak kaldırılacak
'Okullar arası eşitsizlik giderilecek, sınav baskısı azaltılacak' diyen Bakan Selçuk, özel öğretimde teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.
- DHA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Bütçe görüşmesinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar arasındaki eşitsizlik asgariye indirilecek, sınav baskısı azaltılacak. Özel okullarda teşvik uygulaması kademeli olarak kaldırılacak" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.