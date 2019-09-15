Bakan Selçuk'tan 'okul zili' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda 'Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki' ifadelerini kullandı.
- AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın hazırladığı okul zilini, "telefon zili" yaptığını açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı.
Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor😊 pic.twitter.com/Uq6hDK7kw3— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 15, 2019
Selçuk, okul ziliyle çalan telefonuna baktığı video ile birlikte, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor." değerlendirmesini yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.