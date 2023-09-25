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Eğitim

Bakan Tekin açıkladı: Ücret alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Kasım'da yapılacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için ücret alınmayacağını bildirdi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
Bakan Tekin açıkladı: Ücret alınmayacak
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."

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