Bakan Tekin açıkladı: Ücret alınmayacak

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."