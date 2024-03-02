Bakan Tekin: İzmir için 23 yeni okul projesini 2024 yılı yatırım programına aldık

Tekin, Alsancak Gar Toplantı Salonu'nda kentteki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her ayın ilk cumartesi günü yaptıkları "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nı bugün Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 öğretmenle İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyleyen Tekin, AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yaptığını, 2002-2003 eğitim-öğretim yılına göre derslik sayısı, öğretmen sayısı ve benzeri sayısal göstergelerin minimum iki katına çıkartıldığını söyledi.

Bakan Tekin, bu ay sonunda gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Milli Eğitim Bakanlığını çok yakından ilgilendirdiğini belirterek, yerel yöneticilerin kendilerine destek verdiği yerlerde eğitim yatırımlarının çok rahat bir şekilde yürüdüğüne dikkati çekti.

İzmir'de yatırım programına alınan, ihale veya inşaat sürecinde olan 90 projenin bulunduğunu bildiren Tekin, "Bu projelerin bir kısmı devam ediyor, bir kısmı ihale sürecinde, bir kısmı ihalesine çıkılmış, imar ve inşaatla, ruhsatla ilgili problemlerin çözülmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz yatırımlarla ilgili süreç tamamlandığında toplamda İzmir'deki derslik sayısına 1907 derslik ilave edilmiş olacak." diye konuştu.

Tekin, 90 projenin bedelinin yaklaşık 6 milyar 800 milyon lira olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te İzmir için 956 dersliğe tekabül eden toplam 23 yeni okul projesini yatırım programımıza aldık. İzmir halkına, İzmir'deki eğitim öğretim sürecini sabırsızlıkla bekleyen, takip eden eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca deprem kapsamında toplam 17 okulumuzda 2023 yılı içerisinde deprem güçlendirme çalışmaları başlamış, bu da 329 dersliğe tekabül ediyor. Onları da tamamlayacağız. Deprem güçlendirmesi yapılması gereken 48 okulumuzu da güçlendirme sürecine alıyoruz. Onların da derslik karşılığı 683."

Bunların tamamlanmasıyla İzmir'deki derslik sayısının yaklaşık 33 binin üzerine çıkacağını kaydeden Tekin, Ankara'da hayata geçirecekleri müzik ilkokulu-ortaokulu ve lisesi projesini İzmir'de de planlayacaklarını söyledi.

- İZMİR'E DE GASTRONOMİ LİSESİ PROJESİ



Tekin, bakanlık olarak mesleki eğitimdeki ara eleman problemini çözmek için ciddi tedbirler aldıklarını, Türkiye genelinde oluşturmayı planladıkları gastronomi liselerinin ilkini 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da başlatacaklarını ifade etti.



Uygun bir lokasyon temin edilmesi halinde bunun ikinci örneğini İzmir'de planlamak istediklerini kaydeden Tekin, "Bir hayırseverimiz yapımını üstlendi. Bizim yatırım programımızın dışında inşallah dediğimiz koşullara uygun bir lokasyon üretilebilirse onu da hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Tekin, Konak Öğretmenevi'ni yatırım programına aldıklarını, mevcut yerinde 2 yıl içinde tekrar hizmete açılacağını, Foça'da atıl durumda bulunan Hizmetiçi Eğitim Merkezi'ni de Öğretmen Akademileri'nin İzmir şubesi olarak hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

- İZMİR'E 100 YENİ KREŞ VE ÇOCUK GELİŞİM AKADEMİSİ



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da seçimi kazanmaları halinde eğitim alanında çocuklara ve velilere yönelik bazı projeleri hayata geçireceklerini, İzmir'e 100 yeni kreş ile Çocuk Gelişim Akademisi'ni kazandıracaklarını, çocuk üniversiteleri kuracaklarını aktardı.

Çocukların eğitim-öğretim hayatlarının her anında yanlarında olacaklarını kaydeden Dağ, "Güçlü, huzurlu ve müreffeh bir İzmir, sadece bizim değil, gelecek nesillerimizin de hakkı. İzmir'imizin aydınlık yarınları için, el ele, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonu olan 'Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi' için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek 5 yıla 'biz hazırız' diyorum." dedi.