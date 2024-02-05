Bakan Tekin, öğrencilerin gülümseten sorularına cevap verdi

Bakan Tekin ziyaretinde, ikinci dönemin ilk ders zili öncesi düzenlenen bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Derslerine konuk olduğu öğrencilerle yarıyıl tatiline ilişkin sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra okulun Masal Atölyesi'ni ziyaret etti ve Nasrettin Hoca fıkrası canlandırması yapan öğrencilerin mini oyununu izledi.

Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için Nasreddin Hoca fıkrası üzerinden öğretmen ve öğrencilerin uyguladığı "soru-cevap" bölümünü izleyen Tekin, çocuklara, "Öğretmeninizle yaptığınız dersi beğeniyor musunuz?" diye sordu.

Bakan Tekin öğrencilere, "Bu derslerde Nasreddin Hoca gibi toplumun yetiştirdiği önemli isimleri öğreniyorsunuz. Hem toplumsal yaşantımızı görüyorsunuz hem de çok güzel dersler çıkarıyorsunuz. Dersleri böyle işlemenizi istiyoruz." diye seslendi.

Bakan Tekin, daha sonra öğrencilerin gülümseten sorularına da yanıt verdi.

Nasreddin Hoca fıkrasıyla ilişkili olarak, "Dostlarınıza güvenir misiniz?" diye soran bir öğrenciye, "Evet güvenirim." diye yanıt veren Bakan Tekin, bir başka öğrencinin sorusu üzerine küçükken takım tuttuğunu, Beşiktaşlı olduğunu dile getirdi.

Bakan Tekin'in "Siz küçükken çalışkan mıydınız?" diye soran öğrenciye yanıtı, "Evet biraz öyleydim, çalışkandım." şeklinde oldu.

Tekin, sosyal medya hesabından ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün ülkemizin 81 ilinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz yeni döneme 'merhaba' dedi. Bizler de okul koridorlarının çocuklarımızın neşeli sesleriyle yankılandığı bu güzel günün mutluluğuna ortak olmak için Etimesgut Şehit Güner Altınok İlkokulumuzda öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızla beraberdik. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. dönemi eğitim ailemize hayırlara vesile olsun inşallah."