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Eğitim

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı yapmaya varsak bunu hep beraber yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin önündeki 100 yılı hep beraber Türkiye Yüzyılı yapmak istediklerini, bu süreci öğretmenlerle beraber inşa edeceklerini söyledi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı yapmaya varsak bunu hep beraber yapacağız
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Tekin, İzmir programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde "Çocuk Gözüyle Filistin" konulu resim yarışması sergisini gezdi, başarılı öğrencilerle sohbet etti.

Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Tekin, daha sonra İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen "İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.

Konuşmasında gittikleri her ilde eğitimin fiziki altyapısı ve niteliğini arttıracak çalışmaları ele aldıklarını söyleyen Tekin, aldıkları tüm kararları "Öğretmenler Odası Buluşması" diye tanımladıkları istişare ortamında tartıştıklarını, problemi tespit edip çözüm önerilerini değerlendirdikten sonra adım attıklarını dile getirdi.

Toplantının yapıldığı binada 101 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi için önemli kararların alındığına işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Aynı binada önümüzdeki 100 yıla ilişkin Türkiye'nin bu kez de önümüzdeki 100 yılı domine edecek bir ülke olması için kararlar alacağız. Şimdiye kadarki süreci öğretmenler üzerinden inşa ettik, bundan sonraki süreci de öğretmenlerle beraber inşa edeceğiz. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada silah arkadaşlarına 'sanayileşme mücadelesini hep beraber yapacağız' diyordu. Ben de size aynı teklifi yapıyorum. Önümüzdeki 100 yılı hep beraber Türkiye Yüzyılı yapmaya varsak bunu hep beraber yapacağız. Bakanlık olarak istiyoruz, siz de istiyorsanız beraber yol yürüyelim."

Yöneticilerle görüş alışverişinde bulunarak talep ve önerileri dinleyen Bakan Tekin, son alarak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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