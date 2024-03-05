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Eğitim

Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Kademeli olarak uygulamaya geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredata yönelik düzenlemelerin yeni eğitim öğretim yılına yetişeceğini bildirerek, '2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek.' dedi.

AA5 Mart 2024 Salı 12:05 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Kademeli olarak uygulamaya geçilecek
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Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı..

Müfredat konusunda bir ilerleme olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. Bir dersin programı 800 sayfa. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredatın yeni eğitim öğretim yılına yetişip yetişmeyeceği sorusuna, "Tabii yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayımlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz." yanıtını verdi.

Sosyal medyada yer alan, "matematik müfredatından bazı konuların çıktığı" iddialarına ilişkin de Tekin, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen. Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar, buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak, çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak."

Bakan Tekin, kurulun onayından sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruyu ise "Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek." diye yanıtladı.

Yeni müfredatın, 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanmasının sebebi sorulan Tekin, "Teknik olarak konuların birbirini izlemesi konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız." ifadesini kullandı.

  • Yusuf Tekin
  • müfredat

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