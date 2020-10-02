02 Ekim 2020 Cuma 14:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:38

Beykent üniversitesi ücretleri 2020 hakkında araştırmalar hız kazandı. Üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda ilk yerleştirmede açıkta kalan öğrenciler, ek kontenjanlar doğrultusunda boş kalan alanlara yerleştirildiler. Ek tercihlerde Beykent Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler Beykent Üniversitesi ücretleri 2020 hakkında araştırma yapıyor. Peki Beykent Üniversitesi yıllık ücret ne kadar? İşte lisans ve ön lisans bölümlerine göre yıllık ücretler

Beykent Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretli olup; 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yıllık ücretler aşağıdaki gibidir.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2020

MESLEK YÜKSEKOKULU - Taksitli Ödeme Ücreti - %1 KDV İndirimli Ücret

SAĞLIK PROGRAMLARI 24.833 ₺ 23.223 ₺

TEKNİK PROGRAMLAR %25 İndirimli 14.294 ₺ 13.368 ₺

SAĞLIK PROGRAMLARI %25 İndirimli 18.625 ₺ 17.418 ₺

TEKNİK PROGRAMLAR %50 İndirimli 9.529 ₺ 8.911 ₺

SAĞLIK PROGRAMLARI %50 İndirimli 12.417 ₺ 11.612 ₺

Lisans Program Ücretleri

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL - Taksitli Ödeme Ücreti - %1 KDV İndirimli Ücret

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - 36.671₺ - 34.294₺

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - 36.671₺ - 34.294₺

HUKUK FAKÜLTESİ - 49.088₺ - 45.906₺

TIP FAKÜLTESİ - 95.288₺ - 89.111₺

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - 95.288₺ - 89.111₺

İLETİŞİM FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ - 27.503₺ - 25.721₺

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (PSİKOLOJİ HARİÇ) %25 İNDİRİMLİ - 27.503₺ - 25.721₺

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU %25 İNDİRİMLİ - 27.503₺ - 25.721₺

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ: 27.503₺ - 25.721₺

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ: 27.503₺ - 25.721₺

HUKUK FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ: 36.816₺ - 34.429₺

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ) %25 İNDİRİMLİ: 32.484₺ - 30.379₺

TIP FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ: 71.466₺ - 66.834₺

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ: 71.466₺ - 66.834₺

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ: 18.336₺ - 17.147₺

İLETİŞİM FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ: 18.336₺ - 17.147₺

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (PSİKOLOJİ HARİÇ) %50 İNDİRİMLİ: 18.336₺ - 17.147₺

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU %50 İNDİRİMLİ: 18.336₺ - 17.147₺

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ: 18.336₺ - 17.147₺

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ: 18.336₺ - 17.147₺

Tüm ücretlere %8 KDV dahildir. Yıllık eğitim-öğretim ücreti, tercih indirimi, kardeş indirimi, ödeme planına ait detaylı bilgilere ve yerleşke adres bilgilerine, üniversitenin www.beykent.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye üniversitenin sayfasından ulaşabilirsiniz. Tıklayınız https://www.beykent.edu.tr/aday/kayit-kabul/ucretler-ve-odeme-kosullari

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