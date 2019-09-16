Bilim Seyyahları, 19. etkinliğini tamamladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinler, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken binlerce lise ve ilköğretim öğrencisi bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı. Festival son gününde ise şehrin sakinlerini ağırladı. Ailelerin çocuklarıyla gezip bilimle dolu bir gün geçirdikleri etkinlikte, yaşam boyu öğrenme bir kez daha görünür kılındı.

Bilim Seyyahları Projesi kapsamında, öğrenciler fizik atölyesinde; Einstein’ın zihin dünyasından, ışığın gizemli davranışlarına, manyetik alan kavramından maddenin plazma haline kadar birçok konuyla ilgili bilgi edindiler. Kimya atölyesinde, farklı maddelerin bir araya gelerek ilginç tepkimelerin meydana geldiğine şahitlik ederken, robot atölyesinde ise makinalara nasıl hükmedebileceklerini uygulayarak öğrendiler. Biyoloji atölyesinde mikroorganizmaların şaşırtıcı dünyasına yolculuk yaparken, Matematik atölyesinde sayılarla küskünlüklerini unutup onlarla eğlemenin yolunu buldular. Çiftçilik atölyesi ile toprak türleri ve tohumları tanıtırken, film atölyesinde yeşil perde tekniklerini öğrendiler.