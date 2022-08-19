BİLSEM 'Bireysel değerlendirmeye hak kazandınız' ifadesi, sonuçlarını öğrenen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen BİLSEM Grup Tarama Uygulamasının sonuçları belli oldu. Sonuçlar meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte sınavla ilgili ayrıntılar...

Türkiye'nin dört bir yanından en yetenekli çocukların bir arada yarışarak Bilim ve Sanat Merkezleri'nde özel bir eğitim almasını sağlayan Bilsem sınavı, 13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

BİLSEM 'BİREYSEL DEĞERLENDİRMEYE HAK KAZANDINIZ' NE DEMEK?

Sınavın bir önceki aşaması olan Bilsem Grup Tarama aşamasında yeterli düzeyde puan alan öğrenciler, Bilsem 2. aşamaya girmeye hak kazandı.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları Ağustos'un 22-26 tarihleri aralığında yapılacak.

Yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından BİLSEM mülakat olarak da bilinen ikinci aşamada bireysel değerlendirme aday öğrencilerle yüz yüze gerçekleştirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

Bireysel değerlendirme sınavını başarıyla geçen öğrenciler, başarılı oldukları yetenek alanlarında (resim, müzik veya genel zihinsel yetenek) Bilim ve Sanat Merkezine kaydolmaya hak kazanırlar ve o alanlarda eğitim alırlar.

BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları 2022