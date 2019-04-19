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BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama uygulaması sonuçları açıklandı.

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MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen BİLSEM 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf grup tarama uygulaması sonuçları belli oldu.

Duyuruda, BİLSEM'lerde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulamasının 19 Ocak -14 Nisan 2019'da gerçekleştirildiği anımsatılarak yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlara yer verildi.

Buna göre, grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulurken, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplandı.

Bu çerçevede genel zihinsel yetenek alanında 1. sınıflar için taban puanı 370, 2. sınıflar için 440, 3. sınıflar için 470 oldu. Resim yetenek ve müzik yetenek alanlarında taban puanları, 1. sınıflar için 350, 2. sınıflar için 430, 3. sınıflar için 460 olarak belirlendi.

Grup tarama uygulamasının sonuçlarına Bakanlığın internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile erişilebilecek.

Grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler, aday gösterildikleri müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından bireysel değerlendirmeye alınacak.

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