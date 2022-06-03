Bu hafta ne sınavı var? 4-5 Haziran 2022 sınav takvimi

Bu hafta ne sınavı var? ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği AUZEF sınavları gerçekleşecek. İşte 21-22 Mayıs 2022 sınav takvimi

BU HAFTA NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu 4-5 Haziran'da AUZEF'in final sınavları uygulanacak.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF finalleri Haziran ayının 4-5 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

05.06.2022 Pazar günü LGS sınavı uygulanacak. Sınava Türkiye genelinde toplamda 1.2 milyon 8.sınıf öğrencisini katılım sağlayacağı tahmin ediliyor.

2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

Liselere Geçiş Sınavı heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

LGS'de Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlandı. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.