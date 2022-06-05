LGS cevap anahtarı yayımlandı! MEB 2022 LGS soruları pdf

LGS cevap anahtarı 2022 MEB tarafından yayımlandı. 8. sınıf öğrencilerinin Lise öğrenimi için katılım sağladığı sınav sona erdi. Sınavın ardından 2022 LGS soruları pdf olarak MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler LGS soru ve cevaplarına https://cdn.eba.gov.tr/ üzerinden erişim sağlayacak. İşte 2022 LGS cevap anahtarı.

MEB 2022 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI



Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin LGS Sınavının Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları açıklandı.

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve LGS cevap anahtarı 2022 İçin TIKLAYINIZ (2022 LGS soruları pdf)

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve LGS cevap anahtarı 2022 İçin TIKLAYINIZ (2022 LGS soruları pdf)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

LGS'de Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS Sınav sonuçları 30.06.2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.