LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını sorguluyor. LGS sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

LGS kapsamında yapılan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezî sınav 973 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştirildi.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavının sonuçları Haziran ayının 30'unda açıklanacak.

LGS sonuçları; Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayılarının değerlendirilmesi sonucu belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak LGS puanı hesaplanacak.

8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

8.sınıf öğrencilerinin Lise eğitimi için katılım gösterdiği sınavda öğrencilere toplam 90 soru için 155 dakika süre tanındı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler; proje okulları, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik anadolu lise tercihlerini gerçekleştirecekler.

Sınav, iki oturum halinde uygulandı. Saat 09.30'da başlayan sınavın ilk etabında öğrencilere sözel olan; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verildi.

Saat 11.30'da başlayan sayısal oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru için 80 dakika süre verildi.