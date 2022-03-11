Bu hafta sonu ne sınavı var? 12-13 Mart 2022 sınav takvimi

11 Mart 2022 Cuma 12:24 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 12:24

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınav giriş belgelerini temin ederek sınav saatlerinden önce sınav merkezlerine gidecek. Sınav öncesi kimliğini kaybeden veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için Nüfus Müdürlükleri belli saatlerde açık olacak. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 12-13 Mart 2022 ÖSYM sınav takvimi...

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

12.03.2022 Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile 13.03.2022 Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) uygulanacak.

MBSTS NEDIR?

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, yılda bir kere yapılmakta olan bir sınavdır. Diyanet işleri başkanlığının sınav yönetmeliğinde yer alan bir sınav olarak ifade edilebilir. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınavdır. Aynı zamanda mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşımaktadır. Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınavdır.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL, lisansüstü başvurusunda bulunacak adaylardan kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla Fen, Sağlık ve Sosyal alanlarından oluşan yabancı dil sınavıdır.

Lisansüstü programlardan ve akademik kadrolardan kamu kurumlarına yapılacak başvurulara kadar adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmek ve belgelendirmek adına girdikleri YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı), Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birinin seçilerek girildiği, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.

DİB-MBSTS VE YÖKDİL/1 SINAVI İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

2022-DİB-MBSTS ile 2022-YÖKDİL/1 Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

12.03.2022 Cumartesi günü uygulanacak 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile 13.03.2022 Pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12.03.2022 Cumartesi günü 11.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 13.03.2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.