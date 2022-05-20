Bu hafta sonu ne sınavı var? 21-22 Mayıs 2022 sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Bu hafta sonu Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları gerçekleşecek. Açıköğretim sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. İşte 21-22 Mayıs 2022 sınav takvimi

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları uygulanacak.

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00'da uygulanacak. Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenlenen sınavlarda öğrencilere her ders için 20 soru soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim Üniversitesi Sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final Sınavı için sınav giriş belgeleri Öğrenci Otomasyonundan erişime açıldı.

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2021-2022 Bahar dönemi AÖF final sınavları 21.05.2022 Cumartesi ve 22.05.2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13.08.2022 tarihinde uygulanacak.