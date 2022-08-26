Bu hafta sonu ne sınavı var? 27-28 Ağustos 2022 sınav takvimi

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından uygulanan sınavlar devam ediyor. Pazar günü uygulanacak olan sınav için ÖSYM'nin açıkladığı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 27-28 Ağustos 2022 sınav takvimi...

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu 28 Ağustos 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL 2) gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak olup, saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmayacak.

2022-YÖKDİL/2 Sınavı; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL/2 Sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonucu ise 16.09.2022 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SINAV SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir

YÖKDIL/2 SINAVI IÇIN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK IL/ILÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERI

28 Ağustos tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 28.08.2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

28 AĞUSTOS 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ