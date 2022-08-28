YÖKDİL'de yanlış doğruyu götürüyor mu? sorusu, sınav sonrası puan hesaplayan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden yapılıyor. Peki YÖKDİL'de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? YÖKDİL'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

YÖKDİL'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YÖKDİL'de yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor.

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yani YÖKDİL'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100]formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL'DE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan getirir.

4 doğru 5 puan getirir.

8 doğru 10 puan getirir.

12 doğru 15 puan getirir.

16 doğru 20 puan getirir.

20 doğru 25 puan getirir.

24 doğru 30 puan getirir.

28 doğru 35 puan getirir.

32 doğru 40 puan getirir.

36 doğru 45 puan getirir.

40 doğru 50 puan getirir.

44 doğru 55 puan getirir.

48 doğru 60 puan getirir.

52 doğru 65 puan getirir.

56 doğru 70 puan getirir.

60 doğru 75 puan getirir.

64 doğru 80 puan getirir.

68 doğru 85 puan getirir.

72 doğru 90 puan getirir.

76 doğru 95 puan getirir.

80 doğru 100 puan getirir.