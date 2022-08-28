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Eğitim

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL 2 sınav sonuç tarihi

YÖKDİL bugün gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın soru ve cevap anahtarını resmi sitesinde yayımlayacak. İşte ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç tarihi

28 Ağustos 2022 Pazar 13:39 - Güncelleme:
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YÖKDİL 2 sınav sonuç tarihi, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçları, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulandı. YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayıp 13:15'te sona erdi.

Sınav İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları Eylül'ün 16'sında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar, YÖKDİL sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek.

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