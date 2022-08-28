YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL 2 sınav sonuç tarihi

YÖKDİL 2 sınav sonuç tarihi, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçları, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulandı. YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayıp 13:15'te sona erdi.

Sınav İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları Eylül'ün 16'sında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar, YÖKDİL sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek.